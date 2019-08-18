Девять станций красной ветки метро закрыли на неделю
Девять станций московского метро на южном участке красной ветки закрыли до 24 августа в связи со строительством Большой кольцевой линии (БКЛ).
Не будут доступны для пассажиров «Проспект Вернадского», «Юго-Западная», «Тропарево», «Румянцево», «Саларьево», «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка».
В этих районах по маршруту поездов метро будут курсировать бесплатные автобусы КМ1 и КМ2. Станции откроются 25 августа и начнут работу в обычном режиме в 05:30.
Большую кольцевую линию (БКЛ) планируется запустить в полном объеме до конца 2023 года. БКЛ будет состоять из 31 станции, общая протяженность кольца составит около 70 км.
Девять станций московского метро на южном участке красной ветки закрыли до 24 августа в связи со строительством Большой кольцевой линии (БКЛ).
Не будут доступны для пассажиров «Проспект Вернадского», «Юго-Западная», «Тропарево», «Румянцево», «Саларьево», «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка».
В этих районах по маршруту поездов метро будут курсировать бесплатные автобусы КМ1 и КМ2. Станции откроются 25 августа и начнут работу в обычном режиме в 05:30.
Большую кольцевую линию (БКЛ) планируется запустить в полном объеме до конца 2023 года. БКЛ будет состоять из 31 станции, общая протяженность кольца составит около 70 км.