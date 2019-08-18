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Девять станций красной ветки метро закрыли на неделю

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Девять станций московского метро на южном участке красной ветки закрыли до 24 августа в связи со строительством Большой кольцевой линии (БКЛ).

Не будут доступны для пассажиров «Проспект Вернадского», «Юго-Западная», «Тропарево», «Румянцево», «Саларьево», «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка».

В этих районах по маршруту поездов метро будут курсировать бесплатные автобусы КМ1 и КМ2. Станции откроются 25 августа и начнут работу в обычном режиме в 05:30.

Большую кольцевую линию (БКЛ) планируется запустить в полном объеме до конца 2023 года. БКЛ будет состоять из 31 станции, общая протяженность кольца составит около 70 км.

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