Девять станций красной ветки метро закрыли на неделю

Девять станций московского метро на южном участке красной ветки закрыли до 24 августа в связи со строительством Большой кольцевой линии (БКЛ).

Не будут доступны для пассажиров «Проспект Вернадского», «Юго-Западная», «Тропарево», «Румянцево», «Саларьево», «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка».

В этих районах по маршруту поездов метро будут курсировать бесплатные автобусы КМ1 и КМ2. Станции откроются 25 августа и начнут работу в обычном режиме в 05:30.

Большую кольцевую линию (БКЛ) планируется запустить в полном объеме до конца 2023 года. БКЛ будет состоять из 31 станции, общая протяженность кольца составит около 70 км.