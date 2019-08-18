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Американцу предъявили обвинения из-за пакетов с кастрюлями в метро

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Фото: Global Look Press/imago stock&people
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Мужчине, действия которого спровоцировали эвакуацию метро в Нью-Йорке, предъявили обвинения. Американец оставил два подозрительных пакета на станции Fulton Street на юге Манхэттена.

Инцидент произошел утром в пятницу, 16 августа. Из-за оставленных сумок по некоторым линиям метро приостановили движение поездов, пассажиры были эвакуированы со станции. Выяснилось, что в пакетах находились кастрюли-сковородки, сообщает ТАСС.

По факту произошедшего был задержан 26-летний Ларри Гриффин. Молодому человеку предъявлено обвинение в распространении заведомо ложной информации о заложенных бомбах. О его мотивах пока ничего не сообщается.

Как отмечается, ранее в США подобные кастрюли несколько раз использовались злоумышленниками в качестве корпуса для взрывных устройств. Гриффина, по данным СМИ, в прошлом уже неоднократно арестовывали за хранение оружия и наркотиков. По словам родственников, мужчина страдает от психического заболевания.

23 февраля полицейские в московском аэропорту Шереметьево задержали гражданина Бельгии, который перед вылетом в Париж заявил о том, что у него есть взрывное устройство. Бомбы у него обнаружено не было, однако рейс пришлось отложить. Начались дополнительные проверки пассажиров.

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