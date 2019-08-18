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Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе

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Российский Минздрав предложил работодателям создать систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников, принимая во внимание влияние курения на производительность. Об этом говорится в программе «Укрепление здоровья работающих», опубликованной на сайте ведомства.

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Соответствующее положение, как отмечается, носит не обязательный, а рекомендательный характер. В министерстве подчеркнули, что экономические потери от снижения производительности труда, вызванного табачной зависимостью курящих работников, могут составлять от 0,8% до 2% ВВП. Эксперты уточнили, что такие сотрудники выходят на перекуры, как правило, 3-4 раза в день и тратят на это по 5-10 минут.

Таким образом, подсчитали в ведомстве, если 15 курильщиков с зарплатой 30 тыс. рублей отлучаются на 5 минут четыре раза в день, то компания тратит впустую около 150 тыс. рублей в месяц. Вдобавок, у курящих сотрудников на 9% выше вероятность пропуска рабочих дней из-за болезни, чем у некурящих.

Минздрав предложил запретить курение на территории предприятий, оборудовать места общественного пользования детекторами дыма и включить в добровольную медицинскую страховку сотрудников помощь в отказе от курения. Ведомство также посоветовало компаниям оборудовать в офисах зоны для физических упражнений.

Как сообщалось 16 августа, депутаты Госдумы решили обсудить вопрос поощрения россиян, отказавшихся от курения. В частности, таким гражданам предлагается дать дополнительные выходные.

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