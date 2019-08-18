Прямой эфир

Российский фильм «Отпуск» получил приз фестиваля в Локарно

0
Фото: vk.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Короткометражный фильм «Отпуск» россиянина Антона Сазонова получил приз за лучшую режиссуру в программе «Леопарды завтрашнего дня» 72-го международного кинофестиваля в Локарно (Швейцария).

«Фестиваль Локарно так устроен, что я был на нем всего несколько дней и не видел всех фильмов из своего конкурса, поэтому победа — абсолютно неожиданная», — сказал Сазонов агентству ТАСС в субботу, 17 августа.

По его словам, показ кинокартины в России в этом году не планируется. Кинематографист отметил, что лента продолжит участвовать в фестивалях в следующем году.

Фестиваль в Локарно проходил с 7 по 17 августа. Фильмы-лауреаты основного конкурса на смотре получают золотых, серебряных и бронзовых «леопардов». Кроме того, призы вручают лучшему режиссеру, актеру, актрисе, а также за дебют.

Антон Сазонов родился в Санкт-Петербурге в 1989 году. В 2016-м окончил «Московскую школу кино». Его дипломный фильм «Тупик» в 2017 году участвовал в конкурсе короткометражек «Кинотавра», а также вошел в лонг-лист премии «Золотой орел».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Тарантино рассказал об отношении к жестокости в кино
Актер Мадс Миккельсен приедет в Москву на фестиваль Comic Con

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019