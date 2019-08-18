Российский фильм «Отпуск» получил приз фестиваля в Локарно

Короткометражный фильм «Отпуск» россиянина Антона Сазонова получил приз за лучшую режиссуру в программе «Леопарды завтрашнего дня» 72-го международного кинофестиваля в Локарно (Швейцария).

«Фестиваль Локарно так устроен, что я был на нем всего несколько дней и не видел всех фильмов из своего конкурса, поэтому победа — абсолютно неожиданная», — сказал Сазонов агентству ТАСС в субботу, 17 августа.

По его словам, показ кинокартины в России в этом году не планируется. Кинематографист отметил, что лента продолжит участвовать в фестивалях в следующем году.

Фестиваль в Локарно проходил с 7 по 17 августа. Фильмы-лауреаты основного конкурса на смотре получают золотых, серебряных и бронзовых «леопардов». Кроме того, призы вручают лучшему режиссеру, актеру, актрисе, а также за дебют.

Антон Сазонов родился в Санкт-Петербурге в 1989 году. В 2016-м окончил «Московскую школу кино». Его дипломный фильм «Тупик» в 2017 году участвовал в конкурсе короткометражек «Кинотавра», а также вошел в лонг-лист премии «Золотой орел».