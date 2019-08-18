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Несколько палестинцев убиты при попытке пересечь границу Газы

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Фото: Global Look Press/Ahmad Hasaballah
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Израильские военные открыли огонь по вооруженным палестинцам при попытке пересечь границу сектора Газа. Об этом в воскресенье, 18 августа, сообщает пресс-служба армии обороны Израиля.

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«Военные зафиксировали несколько вооруженных подозреваемых у забора безопасности на севере сектора Газа», — заявили в пресс-службе, цитирует RT. Как отмечается, после этого танк и боевой вертолет открыли огонь.

Несколько палестинцев были убиты, сообщает газета Times of Israel. Точной информации о числе погибших нет, однако, по данным издания, речь идет о четырех или пяти убитых.

Накануне сообщалось, что самолеты армии обороны Израиля нанесли авиаудары по двум объектам исламистского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракеты с территории Палестины. Эта ракета была перехвачена ранее в тот же день израильскими комплексами ПВО.

Обострение отношений Палестины и Израиля произошло в мае 2018 года на фоне переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, который Израиль считает своей неделимой столицей, в то время как Палестина претендует на восточную часть города.

В конце июня 2019 года США обнародовали экономическую часть плана по развитию Палестины под названием «От мира к процветанию», который предполагает снижение бедности в два раза за 10 лет, удвоение ВВП и привлечение в экономику страны $50 млрд. Вместе с тем Вашингтон по-прежнему хранит в тайне политическую составляющую плана.

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