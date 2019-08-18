Минимум 40 человек погибли и 100 пострадали при взрыве на свадьбе в Кабуле
Не менее 40 человек погибли, еще более 100 пострадали в результате взрыва на свадьбе в Кабуле, сообщает 18 августа Tolo News.
Взрыв прогремел в 22:40 в субботу (21:40 мск) в одном из свадебных залов, расположенных в полицейском округе 6 (PD6). Он охватывает такие районы, как Дарул Аман на западе Кабула.
Агентство отмечает, что свадебные церемонии в Афганистане часто посещают более 400 гостей, поэтому жертв может быть еще больше.
Все пострадавшие госпитализированы, на месте работает полиция. По словам очевидцев, взрыв устроил террорист-смертник.
7 августа возле здания управления полиции на западе Кабула взорвался заминированный автомобиль. Ответственность за теракт взяло на себя радикальное движение «Талибан» (запрещено в РФ).