Центр Тбилиси перекроют для съемок «Форсажа»

В Тбилиси будут снимать отдельные эпизоды для девятого фильма кинофраншизы «Форсаж». В связи с этим несколько районов грузинской столицы перекроют, сообщает в субботу, 17 августа, Auto Bild Georgia со ссылкой на мэрию города.

Ограничения будут поэтапно вводиться с 18 августа по 20 сентября, передает РБК. Таким образом, в некоторых съемочных локациях, в том числе на проспекте Руставели и на улицах Старого Тбилиси, будут изменены схемы движения для частного и общественного транспорта.

В конце июня американский актер Вин Дизель поделился с пользователями Сети кадрами с первого съемочного дня кинокартины «Форсаж 9». В своем аккаунте в Instagram он выложил видеоролик, в котором поблагодарил студию Universal, всю съемочную команду и зрителей, которые ждут продолжения франшизы.