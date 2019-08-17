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Басков опубликовал видео с Зеленским

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Фото: instagram.com/nikolaibaskov
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Российский певец Николай Басков опубликовал в Instagram архивное видео с участием президента Украины Владимира Зеленского, который ранее был популярным украинским комиком и телеведущим.

На кадрах запечатлена одна из сцен юмористического шоу студии «Квартал 95». На сцене присутствуют Зеленский, Басков и певица Таисия Повалий.

«Всё меняется, но наш творческий союз с Повалий останется навсегда в наших и ваших сердцах», — написал Басков.

В мае бывший игрок КВН опубликовал в Сети фото «бурной молодости» Зеленского. Снимок датируется 1997 годом.

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