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Шойгу пригласил страны НАТО на соревнования АрМИ

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу пригласил команды армий НАТО принять участие в Армейских международных играх (АрМИ). Об этом он рассказал в интервью, фрагмент которого был показан на телеканале «Россия 1» в субботу, 17 августа.

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По его словам, Россия будет рада видеть на этих играх любую из стран Североатлантического альянса.

«И рады будем не только встречать их здесь, но посмотреть на их технику, посмотреть, на что они способны», — цитирует Шойгу ТАСС.

Министр отметил, что лучше «понять друг друга здесь», чем ждать, когда для этого появится другая возможность. С его слов, когда соревнования только задумывались, государства НАТО были приглашены, и многие страны давали согласие.

V Армейские международные игры проходят с 3 по 17 августа на 25 военных полигонах 10 государств.

Ранее 17 августа сообщалось, что сборная России выиграла в финальной эстафете танкового биатлона в рамках «АрМИ-2019».

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