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Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321

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СМИ опубликовали расшифровку переговоров диспетчеров с пилотами Airbus A321, севшего на кукурузном поле в Подмосковье. Из них следует, что диспетчеры аэропорта Жуковский предупреждали экипаж об «отдельных перелетах птиц».

Предупреждение прозвучало за две минуты до того, как борт подал сигнал бедствия. Пилоты сообщили об отказе двигателя и запросили разрешение на посадку в аэропорту вылета. Еще через минуту они запросили скорую помощь и службу спасения.

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Затем пилоты доложили, что совершили посадку вне полосы и что у самолета не сработал аварийный маяк.

«Мы выполнили, сели за полосой. Пассажиров 226 и семь членов экипажа», — цитирует «E1.Ru» ответ пилота на вопрос диспетчера. Несмотря на жесткую посадку, жертв удалось избежать.

16 августа президент России Владимир Путин объявил о присвоении командиру экипажа самолета Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину званий Героев России. Остальной экипаж награжден орденами Мужества.

Самолет Airbus A321 совершил экстренную посадку в поле Раменского района Подмосковья утром 15 августа. Он вылетел из аэропорта Жуковский и направлялся в Симферополь, но на взлете в его двигатели попали птицы. Юсупов и Мурзин приняли решение экстренно посадить самолет.

В связи с инцидентом Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов, а Межгосударственным авиационным комитетом (МАК) была сформирована комиссия по расследованию обстоятельств аварийной посадки самолета.

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