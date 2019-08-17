Шойгу пригласил страны НАТО поучаствовать в АрМИ

Министр обороны России Сергей Шойгу пригласил представителей стран НАТО принять участие в Армейских международных играх (АрМИ). Об этом глава военного ведомства заявил в субботу, 17 августа, в эфире телеканала «Россия 1».

«Мы будем рады видеть на наших Играх любую из стран НАТО. И рады будем не только встречать их здесь, но посмотреть на их технику, посмотреть, на что она способна», — цитирует Шойгу «РИА Новости».

Министр подчеркнул, что «лучше понять друг друга» на соревнованиях, чем «ждать, когда для этого представится какая-то другая возможность».

Шойгу добавил, что АрМИ стали площадкой, где соревнуются не только военные, но и конструкторские бюро и технологии.

«Здесь же отрабатываются топливо, масла, боеприпасы, приборы наведения, связь, двигатели, ходовая часть. То есть огромный объем», — пояснил он.

Ранее 17 августа сообщалось, что сборная России выиграла в финальной эстафете танкового биатлона в рамках «АрМИ-2019». V Армейские международные игры проходят с 3 по 17 августа на 25 военных полигонах 10 государств.