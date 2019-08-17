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Движение на участке Транскавказской магистрали перекрыли из-за селя

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Фото: TASS
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Транскавказскую магистраль перекрыли из-за схода селевого потока. Об этом в субботу, 17 августа, сообщили в пресс-служба ГУ МЧС России по Северной Осетии.

«Запрещено движение всех автотранспортных средств на участке Бурон – Северный портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 18:30 (время совпадает с мск) 17 августа 2019 года до особого распоряжения», — сообщили в ведомстве.

Спасатели настоятельно рекомендовали автомобилистам воздержаться от поездок в данном направлении до нормализации погодных условий.

Движение на Транскавказской магистрали, соединяющей Россию и Южную Осетию, уже закрывали из-за схода селя в июне текущего года.

16 августа управление МЧС по Краснодарскому краю предупредило о неблагоприятных погодных условиях в Сочи. Из-за ливней там поднялся уровень воды в реках, в горных районах возможны сели.

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