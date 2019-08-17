Уровень четырех рек в Сочи поднялся до опасных отметок

Уровень воды в четырех реках в Сочи поднялся до опасных отметок. Об этом в субботу, 17 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на управление МЧС России по Краснодарскому краю.

«Наблюдается подъем уровней воды рек города Сочи с достижением неблагоприятных и опасных отметок: Западный Дагомыс, Херота, Псоу, Хоста. Реки из берегов не выходили. Подтопленных домовладений нет», — сообщили в управлении МЧС.

16 августа МЧС опубликовало предупреждение о целом ряде неблагополучных метеорологических явлений. 17–19 августа в районе Сочи прогнозировали сильные дожди, местами грозы и град. Также спасатели предупредили о возможном сходе селей в горах.

Накануне сообщалось, что влacти Сочи пoдготовились к эвaкyaции житeлей из-за ливней и возможных cмерчей на море.