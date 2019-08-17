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Высший орган власти Судана возглавит бывший председатель военного совета

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Фото: REUTERS/Mohamed Nureldin Abdallah
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Высший орган власти Судана на переходный период возглавит председатель военного совета страны, бывший руководитель штаба сухопутных войск Абдель Фаттах аль-Бурхан. Об этом сообщает «РИА Новости».

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По договоренности аль-Бурхан пробудет у власти 21 месяц. Оставшиеся 18 месяцев переходного периода руководить будет политик, выбранный гражданскими силами. Всего в суверенный совет войдут 11 человек — по пять от военных и гражданских и один, выбранный всеобщим голосованием.

Кроме того, будет сформирован совет министров. Его главу выберут гражданские, после этого он назначит министров всех блоков, кроме силового (их будут выбирать военные).

Ранее 17 августа военный совет и оппозиция подписали окончательное соглашение о переходном периоде в государстве. Стороны также утвердили конституционную декларацию, которая временно заменит основной закон страны.

11 апреля на фоне продолжавшихся несколько месяцев волнений и выступлений населения глава минобороны Судана Авад бен Ауф сообщил о роспуске правительства и аресте диктатора Омара аль-Башира, стоявшего во главе государства более 30 лет.

В стране был создан военный совет. Армия приостановила действие конституции и объявила о начале переходного периода. Протесты оппозиции, начавшиеся в конце 2018 года, не прекратились. Их участники заявляют о критической экономической ситуации и требуют передачи власти гражданскому правительству.

В июле военный совет заявил о предотвращении попытки переворота.

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