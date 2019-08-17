Прямой эфир

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми увеличилось до 32 человек

0
Фото: vk.com/Гибдд Пермь
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Число пострадавших в результате ДТП с автобусом в Перми возросло до 32 человек. Об этом в субботу, 17 августа, сообщили в министерстве здравоохранения Пермского края.

По данным минздрава на 20:20 (18:20 мск), среди пострадавших 10 детей, состояние девяти из них оценивается как средней тяжести. Один ребенок находится в тяжелом состоянии. Из 22 взрослых, получивших травмы, пять — в тяжелом состоянии, еще один человек погиб.

«Пострадавшие госпитализированы в Пермскую краевую клиническую детскую больницу, Городскую клиническую больницу №4, Пермскую краевую клиническую больницу, городскую больницу №6, больницу имени Гринберга», — сообщили в ведомстве. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Городской департамент дорог и транспорта начал проверку по факту ДТП, сообщает «Интерфакс». Также проверку начало региональное управление Следственного комитета России.

Как сообщалось ранее 17 августа, ДТП произошло в Орджоникидзовском районе Перми: автобус въехал в стену здания на Новогайвинской улице. По предварительным данным, водитель автобуса, перевозившего 59 человек, потерял управление из-за неисправности транспортного средства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Три человека пострадали при наезде такси на остановку в Москве
Не менее десяти человек пострадали в ДТП в Саратовской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019