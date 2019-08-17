Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми увеличилось до 32 человек

Число пострадавших в результате ДТП с автобусом в Перми возросло до 32 человек. Об этом в субботу, 17 августа, сообщили в министерстве здравоохранения Пермского края.

По данным минздрава на 20:20 (18:20 мск), среди пострадавших 10 детей, состояние девяти из них оценивается как средней тяжести. Один ребенок находится в тяжелом состоянии. Из 22 взрослых, получивших травмы, пять — в тяжелом состоянии, еще один человек погиб.

«Пострадавшие госпитализированы в Пермскую краевую клиническую детскую больницу, Городскую клиническую больницу №4, Пермскую краевую клиническую больницу, городскую больницу №6, больницу имени Гринберга», — сообщили в ведомстве. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Городской департамент дорог и транспорта начал проверку по факту ДТП, сообщает «Интерфакс». Также проверку начало региональное управление Следственного комитета России.

Как сообщалось ранее 17 августа, ДТП произошло в Орджоникидзовском районе Перми: автобус въехал в стену здания на Новогайвинской улице. По предварительным данным, водитель автобуса, перевозившего 59 человек, потерял управление из-за неисправности транспортного средства.