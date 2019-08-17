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При столкновении автобуса и машины в Тульской области погиб человек

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Микроавтобус, следовавший из Тулы в Липецк, столкнулся с автомобилем в Тульской области. В результате аварии, по предварительным данным, погиб один человек.

ДТП произошло около 17:40 в Тепло-Огаревском районе, недалеко от деревни Дегтярка, передает местное издание MYSLO. В маршрутке было 18 человек, 11 из них получили травмы, в том числе ребенок. По предварительным данным, виновником аварии стал водитель легковой машины, выехавший на встречную полосу.

Ранее 17 августа в Перми автобус врезался в здание. В результате происшествия погиб один человек, пострадали 22.

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