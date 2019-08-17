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В Гонконге прядка 476 тыс. человек вышли на митинг против насилия

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Фото: REUTERS/Henry Nicholls
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В Гонконге порядка 476 тыс. человек вышли на акцию протеста против насилия. Как сообщает в субботу, 17 августа, China Daily, демонстрантов не остановили даже сильные ливни.

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Собравшиеся развернули флаги КНР и Гонконга, а также спели национальный гимн Китая.

В то же время на противоположной стороне Гонконга собрались участники антиправительственных протестов. Несколько десятков протестующих подошли к полицейскому участку, некоторые из них бросали в полицейских яйца, передает «РИА Новости». Впоследствии стражам порядка удалось оттеснить митингующих от участка.

Протесты в Гонконге длятся уже более месяца. Демонстрации начались из-за поправок в законодательство, предполагающие возможность выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Некоторые акции переросли в столкновения с полицией.

14 августа США призвали Китай отказаться от насильственного подавления митингов в Гонконге, которые Вашингтон считает мирными.

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