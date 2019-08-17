Власти Пензы выдали гранты на благоустройство дворов

Мэр Пензы Виктор Кувайцев рассказал на своей странице в Facebook, как проходит благоустройство дворов на улице Кижеватова, 4 и проспекте Строителей, 73. Всего на реализацию социально значимых проектов из городского бюджета направлено 18 млн рублей. Софинансирование со стороны жителей составило 15,7 млн рублей.

На ул. Кижеватова на обустройство пешеходных дорожек жители собрали более 300 тыс. рублей, 500 тысяч — средства гранта. На проспекте Строителей размер поддержки из городского бюджета составил 406 тыс. рублей, жители вложили 280 тысяч своих средств.

«Всего будет реализовано 45 проектов — победителей конкурса, это благоустройство дворов, ремонт фасадов, кровли, подъездов, входных групп, ремонт внутридомовых инженерных сетей, обустройство детских и спортивных площадок и даже проведение мероприятий», — добавил мэр, передает ИА «Пенза-Пресс».

Ранее благоустройство в городе Заречном в Пензенской области признали одним из лучших в России. Победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2019 году огласил Минстрой РФ. Заречный занял в этом списке шестое место в категории муниципальных образований с численностью населения от 50 тыс. до 100 тыс. человек.