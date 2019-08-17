Прямой эфир

Выставка картин Федора Конюхова открылась в Хабаровске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Дальневосточном художественном музее Хабаровска открылась выставка картин путешественника Федора Конюхова. В экспозицию вошли работы, которые хранятся в частной коллекции семьи Цыгановых.

Директор музея Валентина Запорожская выразила надежду, что этот проект привлечет внимание общественности к строительству нового здания, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Нынешние помещения, обладающие хорошей акустикой, можно отдать филармонии.

«1,2 млрд рублей — не такие большие деньги для федерального бюджета, чтобы не построить на Дальнем Востоке достойный музей. Поэтому мы заинтересованы, чтобы наши чаяния были услышаны в Москве», — подчеркнула Запорожская.

Ранее Федор Конюхов согласился оказать содействие развитию Териберки (Мурманская область). Путешественник выступил с инициативой построить в Териберке выставочный зал. Часть выставок в нем будет проходить в первую очередь и только потом отправляться в Мурманск. Также Конюхов рассказал об идее создания в селе музея путешественников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Федор Конюхов хочет построить в Териберке театр и музей путешественников
Конюхов совершил погружение на месте гибели линкора «Новороссийск»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019