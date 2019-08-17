Выставка картин Федора Конюхова открылась в Хабаровске

В Дальневосточном художественном музее Хабаровска открылась выставка картин путешественника Федора Конюхова. В экспозицию вошли работы, которые хранятся в частной коллекции семьи Цыгановых.

Директор музея Валентина Запорожская выразила надежду, что этот проект привлечет внимание общественности к строительству нового здания, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Нынешние помещения, обладающие хорошей акустикой, можно отдать филармонии.

«1,2 млрд рублей — не такие большие деньги для федерального бюджета, чтобы не построить на Дальнем Востоке достойный музей. Поэтому мы заинтересованы, чтобы наши чаяния были услышаны в Москве», — подчеркнула Запорожская.

Ранее Федор Конюхов согласился оказать содействие развитию Териберки (Мурманская область). Путешественник выступил с инициативой построить в Териберке выставочный зал. Часть выставок в нем будет проходить в первую очередь и только потом отправляться в Мурманск. Также Конюхов рассказал об идее создания в селе музея путешественников.