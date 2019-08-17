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Уникальные мосты отремонтируют в Тамбовской области

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Тамбовская область получит 205 млн рублей из федерального бюджета на реконструкцию двух уникальных мостов. Состояние сооружений оценивается как аварийное и предаварийное, сообщили в администрации региона.

На переправе через реку Ворона на трассе Тамбов – Пенза – Рассказово – Уварово – Мучкапский планируется выполнить работы до конца этого года. Их стоимость составляет 163,45 млн рублей, из которых 140 млн рублей — средства бюджета РФ и 23,45 млн рублей — из областного бюджета, пишет ИА «Абирег».

В течение 2019–2020 годов за 164,897 млн рублей отремонтируют мост через реку Ворона в Уварово. На эти цели из федерального бюджета в 2019 году будет выделено 65 млн рублей, еще один транш в 85 млн рублей — в 2020 году. Региональная казна к этим средствам добавит 15 млн рублей.

В этом году в Тамбовской области будет отремонтировано и реконструировано 73 км дорог в рамках программы развития сети автодорог федерального значения; объем финансирования составит 6,2 млрд рублей. Один из важнейших объектов — развязка перед железнодорожным переездом на 19-м км трассы Тамбов–Пенза.

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