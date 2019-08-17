Новую ВПП начнут строить в аэропорту Благовещенска в 2020 году

Комиссия Федеральной антимонопольной службы России согласовала АО «Гидроэлектромонтаж» как единственного поставщика на строительство взлетно-посадочной полосы в благовещенском аэропорту Игнатьево. В ближайшие дни пройдет встреча представителей заказчика, подрядчика и руководства воздушной гавани. Основные работы планируется начать в следующем году.

«Конечно, необходимо было приступать к строительству раньше, было проведено несколько конкурсов и запросов предложений, но, к сожалению, по квалификационным требованиям заявившиеся компании к конкурсу не были допущены или не было заявок. Нам крайне необходимо было определение подрядчика в этом году, чтобы не упустить сроки строительства», — цитирует asn24.ru губернатора Амурской области Василия Орлова.

Проект предусматривает новую ВПП длиной 3000 м, реконструкцию и расширение перрона, замену светосигнального оборудования, строительство аварийно-спасательной станции и ограждения. Обновленная воздушная гавань должна стать важной частью будущей трансграничной агломерации Благовещенск–Хэйхэ.

Аэропорт Игнатьево имеет статус международного. Ожидается, что с введением в эксплуатацию новой полосы рост пассажиропотока на внутренних и международных линиях вырастет более чем в три раза. Старая ВВП превратится в технологический проезд для аварийно-спасательных служб. Она была построена в 1962 году и не может обеспечить безопасность полетов при приеме дальнемагистральных широкофюзеляжных самолетов на постоянной основе.