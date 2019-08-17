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Семь человек погибли при крушении судна в Китае

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Фото: Depositphotos
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Судно затонуло у восточного побережья китайской провинции Шаньдун. Как сообщает ТАСС, погибли по меньшей мере семь человек.

Инцидент произошел неподалеку от города Жичжао вечером 16 августа. Судно перевернулось из-за сильных порывов ветра.

Двое человек числятся пропавшими без вести. На месте работают спецслужбы.

Ранее в этот день мощный взрыв прогремел в одном из ресторанов китайского города Бэйпяо (провинция Ляонин). Жертвами инцидента стали четыре человека, еще 16 пострадали. Трое потерпевших были госпитализированы в тяжелом состоянии.

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