Семь человек погибли при крушении судна в Китае

Судно затонуло у восточного побережья китайской провинции Шаньдун. Как сообщает ТАСС, погибли по меньшей мере семь человек.

Инцидент произошел неподалеку от города Жичжао вечером 16 августа. Судно перевернулось из-за сильных порывов ветра.

Двое человек числятся пропавшими без вести. На месте работают спецслужбы.

Ранее в этот день мощный взрыв прогремел в одном из ресторанов китайского города Бэйпяо (провинция Ляонин). Жертвами инцидента стали четыре человека, еще 16 пострадали. Трое потерпевших были госпитализированы в тяжелом состоянии.