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Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в Газе в ответ на ракетный обстрел

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Фото: Global Look Press/Sameh Rahmi
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Самолеты армии обороны Израиля нанесли авиаудары по двум объектам исламистского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракеты с территории Палестины. Об этом сообщает в субботу, 17 августа, пресс-служба израильских ВС.

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«В ответ на запуск ракеты по израильской территории истребители и летательные аппараты Армии обороны Израиля нанесли удары по двум подземным целям в северной части сектора Газа, принадлежащим движению ХАМАС», — цитирует сообщение ТАСС.

В пресс-службе подчеркнули, что израильские военные продолжат совершать ответные действия на любые попытки нанести ущерб гражданским лицам. Армия Израиля, отмечается в сообщении, считает ХАМАС «ответственным за все события, источником которых является Газа».

Ранее в субботу стало известно, что израильские комплексы ПВО перехватили ракету, запущенную с территории сектора Газа.

Обострение отношений Палестины и Израиля произошло в мае 2018 года на фоне переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, который Израиль считает своей неделимой столицей, в то время как Палестина претендует на восточную часть города.

В конце июня 2019 года США обнародовали экономическую часть плана по развитию Палестины под названием «От мира к процветанию», который предполагает снижение бедности в два раза за 10 лет, удвоение ВВП и привлечение в экономику страны $50 млрд. Вместе с тем Вашингтон по-прежнему хранит в тайне политическую составляющую плана.

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