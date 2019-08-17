Названы самые популярные по времени использования приложения у россиян

Эксперты выяснили, в каких приложениях российские пользователи проводят больше всего времени. Об этом в пятницу, 16 августа, сообщил Forbes со ссылкой на результаты исследования компании Mediascope.

Первое место в списке приложений, убивающих время, заняло Gardenscapes — игра от компании Playrix, совмещающая жанры головоломки и симулятора. В среднем россияне проводят в ней 46 минут в день. Ее суточная активная аудитория составляет 585 тыс. человек.

На второй строчке оказалась игра Homescapes (41 минут в день, 574 тыс. человек). Замыкает тройку лидеров «читалка» FBReader российского разработчика «Геометр Плюс»: примерно 370 тыс. человек читают в ней книги в среднем по 40 минут каждый день.

В пятерку вошли соцсети YouTube (35 минут, 9,83 млн человек) и «ВКонтакте» (34 минуты, 16,33 млн человек). В топ десять также попали Instagram, «Яндекс. Навигатор», TikTok, WhatsApp, и «Читай!».

Ранее в августе россияне назвали справедливый размер заработной платы. Оценки в разных регионах страны различаются, но везде, кроме Москвы, превосходят размеры средней фактической зарплаты.