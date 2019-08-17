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Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Облачная погода, местами дождь ожидаются в Москве в субботу, 17 августа. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

По данным метеорологов, температура воздуха в столице составит 17-19 градусов. Прогнозируется северо-восточный ветер 5-10 м/с, атмосферное давление — 747 мм рт. ст.

В ночные часы температура понизится до 13-15 градусов. Синоптики ожидают облачность и дождь. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, атмосферное давление — 744 мм рт. ст.

Ранее сообщалось, что в столичном регионе июль стал самым холодным за последние сто лет наблюдения. Средняя месячная температура в Москве была ниже нормы на 1,5 градуса.

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