Пятилетний мальчик попал под колеса детского паровозика в Саратове

В Саратове пятилетнего мальчика госпитализировали после того, как во время катания на детском паровозике он выпал из вагончика и попал ему под колеса. Ребенок находится в тяжелом состоянии.

Следственное управление СК по региону начало доследственную проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.