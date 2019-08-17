Власти Сочи предупредили жителей о возможной эвакуации

Власти Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за возможных ливней и смерчей и распорядились свернуть палаточные лагеря вблизи рек. Об этом в пятницу сообщили в администрации города.

«Подготовлены все силы и средства для эвакуации жителей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что основной удар стихии, по прогнозам, примет на себя Лaзaрeвский район.

16 августа в Сочи объявили штормовое предупреждение из-за ливней, града и угрозы смерчей над морем, а в реках возможен резкий подъем уровня воды.

Жителям города рекомендовали не оставлять автомобили под деревьями и легкими конструкциями, воздержаться от отдыха у воды и в горах.