В Кабардино-Балкарии завершился конкурс военных «Эльбрусское кольцо»
В Кабардино-Балкарии завершился конкурс «Эльбрусское кольцо» в рамках АрМИ-2019.
Лучше всех 14 этапов прошли российские военнослужащие. Серебро — у команды из Узбекистана, бронза — у Казахстана.
Подробнее — в сюжете «Известий».
В Кабардино-Балкарии завершился конкурс «Эльбрусское кольцо» в рамках АрМИ-2019.
Лучше всех 14 этапов прошли российские военнослужащие. Серебро — у команды из Узбекистана, бронза — у Казахстана.
Подробнее — в сюжете «Известий».