Путин присвоил звания Героев России пилотам аварийно севшего А321

Президент России Владимир Путин присвоил звания Героев России летчикам Airbus A321 «Уральских авиалиний» Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, посадившим авиалайнер на кукурузное поле в Московской области.

Об этом решении Путин объявил в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ в Анапе. Остальные члены экипажа, передает «РИА Новости» в пятницу, 16 августа, представлены к ордену Мужества.

По словам главы государства, «можно быть удовлетворенным» качеством подготовки летного состава «Уральских авиалиний». Президент также пожелал, чтобы подобные случаи никогда больше не происходили.

Утром 15 августа самолет Airbus A321, на борту которого находилось 226 пассажиров, совершил экстренную посадку в поле Раменского района Подмосковья. Он вылетел из аэропорта Жуковский и направлялся в Симферополь, но на взлете в его двигатели попали птицы. Один мотор отказал, а второй работал с сильными неполадками.

Командир воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин приняли решение экстренно посадить самолет. Благодаря их профессионализму и тому, что посадка была совершена на кукурузное поле, смягчившее удар при приземлении, пожара на борту удалось избежать. По последним данным МЧС, в результате ЧП пострадали 55 человек.

15 августа Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов, а Межгосударственным авиационным комитетом (МАК) была сформирована комиссия по расследованию обстоятельств аварийной посадки самолета.