Ушел из жизни актер из фильма «Беспечный ездок» Питер Фонда

Американский актер Питер Фонда скончался в возрасте 79 лет. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на семью артиста.

Отмечается, что Фонда умер 16 августа в кругу семьи в своем доме в Лос-Анджелесе. Долгое время актер боролся с раком легких. Причиной смерти названа острая респираторная недостаточность из-за онкологии.

Питер Фонда родился в 1940 году в Нью-Йорке. Наиболее известен по роли в фильме «Беспечный ездок», где он снимался с Деннисом Хоппером и Джеком Николсоном.

Номинировался на премию «Оскар», является обладателем премии «Золотой глобус» в категории «Лучшая мужская роль».

Питер Фонда — представитель известной в Голливуде семьи. Он сын легендарного актера Генри Фонды, младший брат актрисы Джейн Фонды и отец актрисы Бриджит Фонды.