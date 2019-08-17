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Актер Иван Охлобыстин представил свою автобиографию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анатолий Пекол
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Российский актер и писатель Иван Охлобыстин представил публике свою автобиографию под названием «Записки упрямого человека. Быль». Об этом в пятницу, 16 августа, сообщает ТАСС.

Книга включает ранние эссе и рассказы, отметил актер. По его словам, она получилась весьма откровенной.

«(Автобиография — Ред.) содержит самое тонкое понимаете того, кем я являюсь. Книга эклектичная. Каждый из нас мечтает об одном том же, а базовое очень похоже», — сказал Охлобыстин.

Он уточнил, что в новинке в том числе описываются биографические истории, о которых он раньше никогда не рассказывал. Есть главы, посвященные его семье, отцу, кино, служению в церкви, а также размышлениям о выборе и свободе.

Книга поступила в продажу в пятницу.

В апреле российская балерина Анастасия Волочкова призналась, что вышедшая в 2010 году ее первая автобиография содержала в себе много неправды, однако сейчас она работает над новой «откровенной» книгой.

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