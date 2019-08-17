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Захарова ответила на обвинения Болтона в краже американских технологий

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала на слова советника американского президента по нацбезопасности Джона Болтона, который обвинил Россию в краже у США ракетных технологий. Об этом она написала в пятницу, 16 августа, в своем Facebook.

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«Будет интересно посчитать, сколько и каких технологий украли Соединенные Штаты у разных стран мира. Займусь на досуге», — сказала Захарова.

При этом она обвинила американские власти в незаконном захвате принадлежащих России объектов недвижимости, в том числе здания генконсульства РФ и резиденции генконсула в Сан-Франциско, резиденции генерального консула в Сиэтле, торгпредства в Вашингтоне и др.

Но что намного важнее, отметила дипломат, Вашингтон «выкрал большое число российских граждан из третьих стран».

Заявление о краже Россией гиперзвуковых технологий Болтон сделал, комментируя инцидент под Северодвинском, когда на военном полигоне произошел взрыв. Он добавил, что ему якобы известно больше, чем он может сказать, а сама ситуация является примером того, как Россия разрабатывает средства доставки ядерного оружия.

Инцидент также прокомментировал президент США Дональд Трамп. 13 августа он написал, что Соединенные Штаты «многому научились» после взрыва на полигоне в Архангельской области.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что российские разработки в области вооружений в настоящее время значительно опережают уровень, которого удалось достичь другим государствам.

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