В Израиле сообщили о перехвате ракеты из Газы

Израильские комплексы ПВО перехватили ракету, запущенную с территории сектора Газа. Об этом в пятницу, 16 августа, сообщается в Twitter армии обороны Израиля.

«Только что в сторону Израиля с территории сектора Газа была запущена ракета. К счастью, она была перехвачена системой противовоздушной обороны «Железный купол», — говорится в сообщении.

Как отмечает «РИА Новости», обстрел активировал сирены тревоги в нескольких приграничных населенных пунктах, в том числе в городе Сдероте, в котором проживает около 25 тыс. человек.

2 августа сообщалось, что за один день 49 палестинцев пострадали в столкновениях с армией Израиля в секторе Газа.

Обострение отношений Палестины и Израиля произошло в мае 2018 года на фоне переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, который Израиль считает своей неделимой столицей, в то время как Палестина претендует на восточную часть города.

В конце июня США обнародовали экономическую часть плана по развитию Палестины под названием «От мира к процветанию», который предполагает снижение бедности в два раза за 10 лет, удвоение ВВП и привлечение в экономику страны $50 млрд. Вместе с тем Вашингтон по-прежнему хранит в тайне политическую составляющую плана.

Согласно документу, план представляет собой «самое амбициозное и всеобъемлющее» на сегодня международное усилие ради палестинского народа. Все инициативы поддержат определенные столпы палестинского общества, в том числе власть, экономику и народ.