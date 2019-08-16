Эмир Катара пригласил Путина с визитом в Доху

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани пригласил российского президента Владимира Путина с визитом в Доху. Об этом сообщает агентство QNA.

Как отмечается, два лидера провели телефонный разговор, в ходе которого Аль Тани выразил удовлетворение уровнем сотрудничества между Катаром и Россией, особенно в торговой и экономической сферах, передает «РИА Новости» в пятницу, 16 августа.

Накануне пресс-служба администрации президента РФ сообщила, что беседа прошла по инициативе катарской стороны. Главы государств, как говорится в сообщении, обсудили вопросы сотрудничества в торгово-экономической, политической и культурно-гуманитарной областях.

«(Обсуждена. — Ред.) проблематика обеспечения стабильности и безопасности в регионе Персидского залива», — сказали в Кремле.

14 августа сообщалось, что Владимир Путин посетит Финляндию с рабочим визитом. В ходе переговоров, которые состоятся 21 августа, он обсудит с финским президентом Саули Ниинистё двусторонние отношения и международную повестку.