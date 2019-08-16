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Путин присвоил звания Героев России пилотам аварийно севшего А321

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Президент России Владимир Путин присвоил звания Героев РФ пилотам «Уральских авиалиний» Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, которым удалось посадить лайнер А321 в кукурузном поле в Московской области. Остальные члены экипажа награждены орденами Мужества.

«Мною подписан указ о награждении экипажа вoздушного судна, которое, как известно, произвело нештатную посадку», — сказал Путин, открывая совещание с постоянными членами Совбеза в пятницу, 16 августа.

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Глава государства отметил мастерство пилотов и выразил надeжду, что «таких происшествий у нас будет как можно меньше».

Реакция командира и общественности

Жена командира экипажа А321 Дамира Юсупова Наталья рассказала журналистам, что о получении звания ее супруг узнал от нее по телефону.

«В ответ он просто промолчал», — цитирует Наталью Юсупову РБК.

Накануне Юсупов рассказал журналистам, что героем себя не считает — он лишь выполнял свою работу.

«Я предпринял попытки, как мягче посадить самолет, чтобы касание было с минимальной вертикальной скоростью», — сказал командир судна.

Пользователи Сети положительно отреагировали на новость о присвоении летчикам званий Героев России. Многие отметили, что экипаж вoздушного судна действительно повел себя героически. При этом многих волновал вопрос о причинах нештатной ситуации.

«Парни молодцы, вопрос в другом, кто допустил эту ситуацию?» — написал пользователь Вадим Н. в соцсети «ВКонтакте».

Причины происшествия

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов, а Межгосударственным авиационным комитетом (МАК) была сформирована комиссия по расследованию обстоятельств аварийной посадки самолета.

По данным Росавиации, предварительной причиной трагедии стало столкновение самолета при взлете со стаей чаек. В Кремле 15 августа сообщили, что что говорить о точных причинах ЧП пока рано, необходимо дождаться результатов расследования.

«Поскольку и корпус самолета цел и «черные ящики» все уже под рукой, то наверняка это будет весьма оперативно», — сказал он.

Что произошло

Утром 15 августа самолет Airbus A321, на борту которого находилось 226 пассажиров, совершил экстренную посадку в поле Раменского района Подмосковья. Он вылетел из аэропорта Жуковский и направлялся в Симферополь, но, по предварительным данным, на взлете в его двигатели попали птицы. Один мотор отказал, а второй работал с сильными неполадками.

Командир воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин приняли решение экстренно посадить самолет. Благодаря их профессионализму и тому, что посадка была совершена на кукурузное поле, смягчившее удар при приземлении, пожара на борту удалось избежать. По последним данным МЧС, в результате ЧП пострадали 55 человек.

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