Работодателей призвали устраивать безалкогольные корпоративы

Минздрав разработал рекомендации для российских работодателей, в числе которых оказалась организация безалкогольных корпоративов.

«Основная идея — показать людям, что алкоголь — это не обязательная часть праздника, что можно веселиться и без употребления алкогольных напитков», — цитирует содержание рекомендаций ТАСС.

Отмечается, что должно существенно снизить мотивацию сотрудников к употреблению алкоголя. При этом в Минздраве призвали не делать «сюрприза» и заранее предупреждать работников о формате вечеринки без спиртных напитков.

«Кто-то может рассчитывать на бесплатную выпивку, а кто-то даже принести с собой», — отмечается в тексте.

Также работодателям предложили ограничить доступ сотрудников к продуктам с высоким содержанием сахара, соли и насыщенных жиров, таких как картофельные чипсы, сладкие и газированные напитки, энерготоники, крекеры и сухарики и шоколадные батончики.

5 июня сообщалось, что крепкий алкоголь и сигареты больше не входят в пятерку самых популярных товаров в России.