В «Яндексе» сочли текущее регулирование новостных агрегаторов достаточным

«Яндекс» на фоне высказываний депутатов о появлении в новостных топах ложных новостей заявил, что считает достаточным действующее регулирование новостных агрегаторов, по которому ответственность за содержание публикаций лежит на СМИ. Об этом заявили в пресс-службе компании в пятницу, 16 августа.

В компании напомнили о принятом в 2016 году специальном законе о новостных агрегаторах, согласно которому сервис обязан работать только с публикациями официально зарегистрированных в Роскомнадзоре СМИ.

«По этому закону агрегатор новостей освобождается от ответственности за содержание публикаций в случае, если агрегирует публикации зарегистрированных СМИ. «Яндекс.Новости» работают в полном соответствии с законодательством РФ», — цитирует сообщение «РИА Новости».

15 августа первый замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Адальби Шхагошев заявил, что гендиректор «Яндекса» Елена Бунина признала небезупречность применяемого агрегатором алгоритма выстраивания рейтинга новостей.