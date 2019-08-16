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В России предложили штрафовать за выгул опасных собак без намордника

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Президент общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев предложил ввести штраф за выгул опасных пород собак без поводка и намордника. Соответствующую инициативу он уже направил председателю Госдумы Вячеславу Володину.

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За свободный выгул опасных пород собак Аманлиев предложил ввести штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, административный арест на срок от пяти до десяти дней или обязательные работы до 30 часов.

«Наличие объективно существующей угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан от нападения потенциально опасной собаки требует установления <...> административной ответственности», — цитирует правозащитника RT.

30 июля премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, утверждающее список из 12 пород собак, признанных потенциально опасными. Среди них: aкбaш, американский бaндoг, aмбульдoг, бразильский бульдoг, булли куттa, бульдoг aлапахский чистокровный (oттo), бандoг, вoлкo-сoбaчьи гибриды, вoлкocoб (гибрид волка), гуль-дoнг, питбульмacтиф, северoкавказская собака, а также возможные помеси этих пород.

Выгул таких собак без намордника и поводка запрещается, кроме тех случаев, когда животное находится на огороженной территории, принадлежащей ее владельцу.

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