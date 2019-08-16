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Данила Козловский открыл фестиваль «Игра света» в Южно-Сахалинске

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Первый международный фестиваль будущего «Игра света» стартовал в Южно-Сахалине. На открытии присутствовали известные актеры Алексей Агранович и Данила Козловский. Специально для церемонии был снят короткометражный юмористический фильм, раскрывающий цели события и его участников.

Мероприятие выросло из детских мастерских, функционирующих в рамках фестиваля «Край света». Всё внимание здесь отдано их творчеству, сообщает ИА SakhalinMedia. Президентом «Игры света» стал Данила Козловский.

Также 16 августа показали фильм «Мое невероятное лето с Тэсс». Фестиваль будет проходить на Сахалине до 19 августа.

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