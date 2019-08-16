Путин присвоил звания Героев России пилотам аварийно севшего А321

Президент России Владимир Путин присвоил летчикам «Уральских авиалиний», посадившим самолет A321 в кукурузном поле в Подмосковье, звания Героев России.

«Мною подписан указ о награждении экипажа воздушного судна, которое, как известно, произвело внештатную посадку, жесткую, в аэропорту Жуковского», — сказал глава государства, открывая совещание с постоянными членами Coвбeзa в пятницу, 16 августа.

Он пояснил, что командир воздушного судна Дамир Юcупoв и второй пилот Георгий Мурзин награждены званиями Героев России, остальные члены экипажа — орденами Мужества, пишет «Газета.ру».

Утром 15 августа самолет Airbus A321, на борту которого находилось 226 пассажиров, совершил экстренную посадку в поле Рaменскoгo района Подмосковья. Он вылетел из аэропорта Жуковский и направлялся в Симферополь, но на взлете в его двигатели попали птицы. Один мотор отказал, а второй работал с сильными неполадками.

Командир воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин смогли посадить авиалайнер на кукурузное поле.

15 августа СК РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов, а Межгосударственным авиационным комитетом (МАК) была сформирована комиссия по расследованию обстоятельств аварийной посадки самолета.