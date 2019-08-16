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Захарова ответила на обвинения Болтона в краже американских технологий

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, обвинившего Москву в краже американских ракетных технологий.

«Будет интересно посчитать, сколько и каких технологий украли США у разных стран мира», — написала она в пятницу, 16 августа, на своей странице в Facebook.

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Захарова отметила, что обязательно займется этой темой и предложила присылать ей интересные исторические факты и современные данные. Дипломат также отметила, что американские власти незаконно захватили объекты недвижимости, принадлежащие России, и неоднократно похищали людей в других странах.

«Я напомню, что Вашингтон украл здания генерального консульства России и резиденции генерального консула в Сан-Франциско, торгпредства России в Вашингтоне, резиденции генерального консула России в Сиэтле», — начала перечислять представитель МИДа.

Она отметила, что также США были «украдены» граждане России.

«Или это было не воровство, мистер Болтон? Тогда отдавайте», — заключила она.

Ранее слова помощника президента США «Известиям» прокомментировал директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. По словам эксперта, таким образом в США развивают антироссийскую риторику, в которой Россия показана агрессором, вновь угрожающим планете, но уже не ядерной, а «гиперзвуковой дубинкой».

Заявление о краже Россией гиперзвуковых технологий Болтон сделал, комментируя инцидент под Северодвинском, когда на военном полигоне произошел взрыв. Он добавил, что ему якобы известно больше, чем он может сказать, а сама ситуация является примером того, как Россия разрабатывает средства доставки ядерного оружия.

Инцидент также прокомментировал президент США Дональд Трамп. 13 августа он написал, что Соединенные Штаты «многому научились» после взрыва на полигоне в Архангельской области.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что российские разработки в области вооружений в настоящее время значительно опережают уровень, которого удалось достичь другим государствам.

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