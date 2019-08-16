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EDCRUNCH 2019: в Москве идет подготовка к самому масштабному событию в мире образования и технологий

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Фото: misis.ru
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1 и 2 октября 2019 года в Москве пройдет глобальная конференция по технологиям в образовании EDCRUNCH 2019.

EDCRUNCH — это крупнейшая в Европе образовательная конференция, которая проводится Национальным исследовательским технологическим университетом «МИСиС» и Университетом НТИ «20.35» при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

«Сформировать имидж России как одного из мировых лидеров в области новых образовательных технологий для развития человека в цифровом мире — глобальная цель конференции. Кроме того, EDCRUNCH стремится дать полное представление о цифровых инновациях, вдохновить на активное применение технологий в формальном и неформальном обучении, сократить разрыв в доступности к качественному образованию и адаптировать его под нужды каждого. Мы хотим помочь в развитии отношений между педагогом и учащимся, трансформировать методы обучения и совместной работы в глобальной образовательной сети», — поделился директор Центра EDCRUNCH UNIVERSITY НИТУ «МИСИС» Нурлан Киясов.

Конференция проводится уже шестой год подряд и объединяет экспертов мирового образовательного, научного и бизнес-сообществ. Каждый год на EDCRUNCH определяются технологические лидеры образовательной сферы. Формируется стратегия цифровизации образовательной среды на ближайший год в открытом диалоге учебных заведений, разработчиков технологических решений и представителей власти: ТОП-100 университетов страны выбирают себе партнеров и заключают с ними предварительные соглашения.

В 2019 году конференция объединит более чем 6 000 участников, 20 000 слушателей онлайн-трансляции, а также 284 спикеров из 13 стран мира, среди которых:

  • Михаил Котюков — министр науки и высшего образования Российской Федерации (ожидается подтверждение);
  • Дмитрий Песков — специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам цифрового и технологического развития (председатель организационного комитета EDCRUNCH 2019);
  • Паси Сальберг — автор книги «Finnish Lessons 2.0: What Can the World Learn from Educational Change in Finland?», профессор образовательной политики в Педагогическом институте имени Гонски Университета Нового Южного Уэльса в Сиднее;
  • Тим О’Рейли — основатель и генеральный директор O’Reilly Media — крупнейшего издательства, выпускающего более половины мировой технической литературы, автор термина «Web 2.0»;
  • Джон О’Брейн — президент и генеральный директор ассоциации цифровых университетов EDUCAUSE;
  • Чарльз Фадель — основатель Центра редизайна образовательных программ в Гарвардской высшей школе образования;
  • Барбара Оклей — профессор инженерии Оклендского университета, автор самого популярного онлайн-курса на Coursera «Learning How to Learn», число пользователей которого достигло 2,5 млн человек;
  • Бен Нельсон — основатель и генеральный директор Minerva;
  • Ванг Шуайго — руководитель китайской национальной онлайн-платформы XuetangX;
  • Том Хаак — генеральный директор HR Trend Institute;
  • Джаред Стейн — вице-президент по стратегии высшего образования Canvas by Instructure.

В рамках конференции также будет проведен IT-Хакатон EDCRUNCH HACK, конкурс открытых онлайн-курсов EDCRUNCH AWARD и конкурс лучших технологических продуктов в сфере образования EDCRUNCH PRODUCT. Разработчики новых технологий и инновационных решений в образовании могут стать участником интерактивной выставки EDCRUNCH EXPO VILLAGE. Также на конференции будут объявлены результаты полуфинала Global EdTech Startup Awards (GESA), крупнейшего в мире конкурса стартапов EdTech. В этом году полуфинал GESA впервые пройдет в Москве.

Программа конференции распределена по тематическим трекам: дошкольное образование, школьное образование, высшее образование, корпоративное обучение, EdTech и бизнес.

Приобрести билеты на глобальный форум и узнать более подробную информацию об EDCRUNCH 2019 можно на официальном сайте. Для сотрудников дошкольных и общеобразовательных государственных учреждений вход на конференцию бесплатный.

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