Названы сроки выписки Джигарханяна из больницы

Актера театра и кино Армена Джигарханяна могут выписать из больницы в начале следующей недели, сообщил его официальный представитель Артур Согомонян в пятницу, 16 августа.

«В понедельник-вторник утром его обещали выписать, у него просто процедуры, ничего сложного. Операций, о которых пишут, нет, он хорошо себя чувствует», — приводит его слова «Интерфакс».

Ранее, 14 августа, сообщалось, что Джигарханян попал в больницу. По словам продюсера и актера Марка Рудинштейна, у артиста «чуть-чуть ухудшилось состояние», поэтому он проведет в больнице четыре дня. При этом в ряде СМИ появилась информация о нахождении актера в реанимации.

Состояние 83-летнего Джигарханяна резко ухудшилось в октябре 2017 года. Он попал в больницу, а после заявил, что не может простить свою 40-летнюю супругу Виталину Цымбалюк-Романовскую, которая «причинила ему много боли».

В 2018 году актера несколько раз госпитализировали, долгое время он занимался решением проблем со здоровьем и не появлялся на публике.

Народный артист СССР Армен Джигарханян известен ролями в фильмах «Место встречи изменить нельзя», «Собака на сене», «Новые приключения неуловимых», «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Короли и капуста», «Тегеран-43» и др.