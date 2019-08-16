На ВДНХ пройдут бесплатные мастер-классы по танцам

Бесплатные мастер-классы по джайву, аргентинскому танго, кубинскому ча-ча-ча и другим танцам проведут на ВДНХ в Москве с 19 по 25 августа. Об этом 16 августа сообщила пресс-служба выставки.

Проведут семидневный марафон мастер-классов по танцам чемпионы России и мира, а также профессиональные педагоги школы Виталия Сурмы, пишет агентство городских новостей «Москва».

Уроки будут идти по вечерам на веранде Дома культуры. Участие в мастер-классах смогут принять все желающие, вход будет свободным.

Так, профессиональные хореографы научат основам испанского пасодобля, контемпорари, венского вальса, танго, танца живота, кубинского ча-ча-ча, сальсы и других танцев.

7 августа на ВДНХ стартовал фестиваль уличной культуры «Ритм моего города». Продлится он до 7 сентября.