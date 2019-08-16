На казанском складе молочной продукции зафиксировали утечку аммиака
Утечку паров аммиака зафиксировали на складе готовой продукции Казанского молочного комбината. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление главного управления МЧС России по Татарстану.
«В пятницу в 14:20 поступила информация об утечке аммиака на складе готовой продукции Казанского молочного комбината. <…> Пожарные подразделения выставили водяную завесу, персонал выведен на безопасное расстояние. Из подводящего патрубка 50-литрового резервуара происходило истечение паров аммиака в незначительном количестве», — сообщили в ведомстве, добавив, что работники предприятия перекрыли вентиль и истечение аммиака прекращено.
По словам представителей МЧС, угрозы для населения не наблюдается.
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