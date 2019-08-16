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На казанском складе молочной продукции зафиксировали утечку аммиака

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Фото: ГУ МЧС России по Республике Татарстан
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Утечку паров аммиака зафиксировали на складе готовой продукции Казанского молочного комбината. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление главного управления МЧС России по Татарстану.

«В пятницу в 14:20 поступила информация об утечке аммиака на складе готовой продукции Казанского молочного комбината. <…> Пожарные подразделения выставили водяную завесу, персонал выведен на безопасное расстояние. Из подводящего патрубка 50-литрового резервуара происходило истечение паров аммиака в незначительном количестве», — сообщили в ведомстве, добавив, что работники предприятия перекрыли вентиль и истечение аммиака прекращено.

По словам представителей МЧС, угрозы для населения не наблюдается.

1 августа пять человек пострадали в результате детонации изделия на пороховом заводе в Перми.

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