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Сотрудники Росгвардии проверят школы Биробиджана перед Днем знаний

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Дополнительные меры безопасности при проведении Дня знаний в Биробиджане одобрены на заседании городской антитеррористической комиссии. 13 школ, 20 детских садов, Центр детского творчества, музыкальная и художественные школы завершают подготовку к учебному году. На ремонт и модернизацию систем пожарной сигнализации в этом году выделено почти 1 млн рублей.

«Во всех учреждениях организован пропускной режим, а также дежурства сотрудников, в том числе из числа администраций образовательных учреждений», — говорит начальник отдела образования мэрии Биробиджана Ольга Играшкина. Все помещения образовательных учреждений перед Днем знаний проверят сотрудники Росгвардии, сообщает ИА ЕАОMedia.

Ранее в администрации Биробиджана опровергли информацию о том, что в скором времени в некоторых школах города будут продавать карты-пропуска к турникетам. Там сказали, что это неправда и электронные ключи выдадут ученикам совершенно бесплатно.

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