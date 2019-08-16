Хищение леса на сумму более 100 тыс. рублей выявили под Тамбовом

В Тамбовской области выявили хищение древесины на сумму более 100 тыс. рублей. Факты совершения преступления обнаружили во время проверки исполнения законодательства в сфере лесоохраны и пожаротушения.

Так, прокуратура Тамбовского района установила, что вдоль дороги Тамбов–Орел–Ливны в охранной зоне высоковольтной линии «Авангардская-Двойневская» на протяжении около 2 км вырублена древесно-кустарниковая растительность.

Прокуроры считают, что неизвестные срубили более 800 кубометров березы и почти 100 кубометров клена. Они установили, что филиал ПАО «МРСК Центра», «Тамбовэнерго», заключил контракт на выполнение работ по расширению просек с одним из ООО. Однако деревья были похищены из-за исполнения обязанностей подрядчиком ненадлежащим образом.

Материалы проверки направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье «Кража, совершенная группой лиц», сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».