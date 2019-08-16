Прямой эфир

Водитель «Газели» погиб при столкновении с цементовозом в Рязанской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В центре села Захарово в Рязанской области столкнулись немаршрутная «Газель» и цементовоз MAN. Погиб один человек.

Авария произошла в пятницу, 16 августа, на Центральной улице около здания местной администрации. Столкнулись перевозившая хлеб «Газель» под управлением 38-летнего мужчины и цементовоз MAN. По словам очевидцев, водитель «ГАЗа» мог уснуть за рулем, пишет РИА «7инфо» со ссылкой на сайт издательства «Пресса».

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Газели» погиб. Машина от удара загорелась и полностью выгорела. Водитель большегруза не пострадал.

Ранее в августе в Соль-Илецком городском округе (Оренбургская область) столкнулись легковая иномарка и грузовик. Погиб один человек, еще двое получили травмы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Один человек погиб и трое пострадали в ДТП в Башкирии
Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП в ХМАО

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019