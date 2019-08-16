Водитель «Газели» погиб при столкновении с цементовозом в Рязанской области

В центре села Захарово в Рязанской области столкнулись немаршрутная «Газель» и цементовоз MAN. Погиб один человек.

Авария произошла в пятницу, 16 августа, на Центральной улице около здания местной администрации. Столкнулись перевозившая хлеб «Газель» под управлением 38-летнего мужчины и цементовоз MAN. По словам очевидцев, водитель «ГАЗа» мог уснуть за рулем, пишет РИА «7инфо» со ссылкой на сайт издательства «Пресса».

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Газели» погиб. Машина от удара загорелась и полностью выгорела. Водитель большегруза не пострадал.

Ранее в августе в Соль-Илецком городском округе (Оренбургская область) столкнулись легковая иномарка и грузовик. Погиб один человек, еще двое получили травмы.