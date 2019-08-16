Прямой эфир

Овощной базар преобразят в Брянске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Брянске овощной базар, расположенный у отремонтированной улицы Рылеева, приведут в порядок. На территории побывал глава города Александр Хлиманков.

По его мнению, условия торговли на рынке, где местные жители предлагают продукцию, выращенную на приусадебных участках, являются неудовлетворительными.

Продавцы рассказали, что на благоустроенном месте некоторое время назад были установлены специальные прилавки, однако их украли.

Хлиманков распорядился разобраться в ситуации и благоустроить место торговли. Поручение отдано главе Володарского района, пишет NASHBRYANSK.RU.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Крестный ход в память о войне 1812 года пройдет в Брянске
Бассейн построят в Брянске в 2020 году

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019