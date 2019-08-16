Овощной базар преобразят в Брянске

В Брянске овощной базар, расположенный у отремонтированной улицы Рылеева, приведут в порядок. На территории побывал глава города Александр Хлиманков.

По его мнению, условия торговли на рынке, где местные жители предлагают продукцию, выращенную на приусадебных участках, являются неудовлетворительными.

Продавцы рассказали, что на благоустроенном месте некоторое время назад были установлены специальные прилавки, однако их украли.

Хлиманков распорядился разобраться в ситуации и благоустроить место торговли. Поручение отдано главе Володарского района, пишет NASHBRYANSK.RU.