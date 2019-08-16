Производство молока снизилось в Саратовской области

Представители Саратовстата сообщили о сокращении производства молока и сливочного масла в Саратовской области. При этом в регионе выросло производство хлебобулочных изделий.

По данным экспертов, индекс промышленного производства по итогам первого полугодия составил 99,6% по сравнению с прошлым годом. Индекс производства молока составил 84,2%, сливочного масла — 88,4%. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо». Также отмечается сокращение производства сыра, творога и молокосодержащих продуктов с заменителем молочного жира. Из продовольственных товаров рост показало производства хлеба и мучных кондитерских изделий. Индекс составил 112,3%. Также положительная динамика отмечается по мясным и мясосодержащим полуфабрикатам.

Также в первом полугодии отмечается значительный рост в отраслях водоснабжения, водоотведения, а также организации сбора и утилизации отходов.